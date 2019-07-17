Римас Куртинайтис: Йович – один из лучших разыгрывающих Европы

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Стефаном Йовичем.
«Защитник с высоким ростом, как я и люблю, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Хорошо действует при пик-н-роле, идет в проход и обладает отличным броском. Очень надежен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы».
Предыдущие два сезона Йович провел в «Баварии». Ранее игрок выступал в Сербии за «Слогу» (2010-2012), «Раднички» (2012-2014) и «Црвену Звезду» (2014-2017).
В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги 29-летний Йович сыграл в 23 матчах и в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 4,6 передачи.
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