Римас Куртинайтис: Йович – один из лучших разыгрывающих Европы - Советский спорт
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17 июля 2019 14:25БаскетболЛипкин Антон

Римас Куртинайтис: Йович – один из лучших разыгрывающих Европы

«Химки» подписали сербского разыгрывающего.

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал подписание контракта с разыгрывающим Стефаном Йовичем.

«Защитник с высоким ростом, как я и люблю, – приводит слова Куртинайтиса официальный сайт клуба. – Хорошо действует при пик-н-роле, идет в проход и обладает отличным броском. Очень надежен в защите. Стефан не имеет слабых мест, он один из лучших разыгрывающих Европы».

Предыдущие два сезона Йович провел в «Баварии». Ранее игрок выступал в Сербии за «Слогу» (2010-2012), «Раднички» (2012-2014) и «Црвену Звезду» (2014-2017).

В завершившемся регулярном чемпионате Евролиги 29-летний Йович сыграл в 23 матчах и в среднем за игру набирал 8,3 очка, делал 2,4 подбора и 4,6 передачи.

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