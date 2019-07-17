Стефан Йович: Буду усердно работать в «Химках», чтобы соответствовать ожиданиям «Химки» подписали на два года разыгрывающего «Баварии».

Разыгрывающий Стефан Йович прокомментировал свой переход в «Химки». В среду подмосковный клуб объявил о подписании двухлетнего контракта с 29-летним сербом.

«В первую очередь, хочу выразить благодарность клубу за оказанное доверие, – приводит слова Йовича официальный сайт клуба. – Я буду работать усердно, чтобы оправдать это доверие и соответствовать ожиданиям».

Напомним, с 2017 года Йович выступал за «Баварию». В прошлом сезоне он сыграл в 23 матчах регулярного чемпионата Евролиги. Его средние показатели составили: 8,3 очка, 2,4 подбора и 4,6 передачи.

До этого в карьере Йовича были: «Слога» (2010-2012), «Раднички» (2012-2014) и «Црвена Звезда» (2014-2017).