Центровой Бендер договорился о контракте с ЦСКА

Как сообщает портал Eurohoops со ссылкой на собственные источники, 21-летний хорват подпишет многолетнее соглашение с ЦСКА, если в ближайшие несколько часов не получит предложение от клуба из НБА.
Отмечается, что после того как он был отчислен из «Финикса» к игроку проявлял интерес «Кливленд».
Напомним, что Бендер был выбран «Финиксом» под общим четвертым номером на драфте 2016 года.
В прошлом сезоне Бендер провел за «Финикс» 46 матчей, в которых в среднем за матч набирал 5 очков, делал 4 подбора и 1,2 передачи.
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