Центровой Бендер договорился о контракте с ЦСКА Хорватский центровой Драган Бендер достиг предварительного соглашения о контракте с ЦСКА.

Как сообщает портал Eurohoops со ссылкой на собственные источники, 21-летний хорват подпишет многолетнее соглашение с ЦСКА, если в ближайшие несколько часов не получит предложение от клуба из НБА.

Отмечается, что после того как он был отчислен из «Финикса» к игроку проявлял интерес «Кливленд».

Напомним, что Бендер был выбран «Финиксом» под общим четвертым номером на драфте 2016 года.

В прошлом сезоне Бендер провел за «Финикс» 46 матчей, в которых в среднем за матч набирал 5 очков, делал 4 подбора и 1,2 передачи.