Испания и Израиль сыграют в финале молодежного Евробаскета - Советский спорт
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20 июля 2019 23:13БаскетболКоноплев Александр

Испания и Израиль сыграют в финале молодежного Евробаскета

Бронзу разыграют Германия и Франция.

Завершились полуфинальные матчи молодежного чемпионата Европы по баскетболу в Тель-Авиве.

Испания обыграла Германию – 80:62 (25:23, 19:16, 20:14, 16:9).

Израиль справился с Францией – 81:70 (20:15, 15:20, 19:15, 27:20).

Финал и матч за третье место пройдут 21 июля.

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