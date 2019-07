Испания и Израиль сыграют в финале молодежного Евробаскета

Завершились полуфинальные матчи молодежного чемпионата Европы по баскетболу в Тель-Авиве.

Испания обыграла Германию – 80:62 (25:23, 19:16, 20:14, 16:9).

Израиль справился с Францией – 81:70 (20:15, 15:20, 19:15, 27:20).

Финал и матч за третье место пройдут 21 июля.

