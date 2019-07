Защитник Родригес подписал контракт с «Миланом»

- Я чрезвычайно счастлив и мотивирован предпринять эту новую главу моей карьеры, - говорит Серхио Родригес. Милан так много значит для меня и моей семьи: мы все очень счастливы. Возможность представлять такой великий клуб, как «Олимпия», а также играть в новой стране, была ключевым фактором в моем выборе. Этторе Мессина был еще одним решающим элементом. Я очень уважаю его, и работа с ним снова будет замечательной, - прокомментировал Родригес подписание контракта.

Напомним, что испанский защитник и капитан сборной Испании присоединился к ЦСКА летом 2017-го, вернувшись в Европу из НБА. В составе ЦСКА Родригес стал чемпионом Евролиги, дважды выиграл Единую лигу ВТБ, стал MVP «Финала четырех» Лиги ВТБ год назад и самым ценным игроком «Матча всех звезд» в 2019-м.

В красно-синих цветах Чачо провел 124 матча (60 в стартовом составе) со средними показателями 11,4 очка, 1,8 подбора, 4,8 передачи и 0,9 перехвата за 22,8 минуты, попадал 52,3% двухочковых, 40,9% трехочковых и 88,9% штрафных.

