Чемпион НБА отказал ЦСКА

Защитник «Торонто Рэпторс» Джереми Лин не намерен выступать в Европе. По этой причине агент баскетболиста отклонил предложение ЦСКА, сообщает в своем твиттере журналист Эмилиано Карчиа.

В прошлом сезоне 30-летний американец тайваньского происхождения стал чемпионом НБА. Сейчас он находится в статусе свободного агента и ждет предложений из главной лиги Северной Америки.

The deal between Jeremy Lin & CSKA Moscow falls apart, I am told.

The free agent guard turned down CSKA Moscow's proposal because he is not interested, at least for now, to sign in Europe.

Lin awaits for NBA offer to come but if nothing happens, I wouldn't rule out China for him