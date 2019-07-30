Чемпион НБА отказал ЦСКА - Советский спорт
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30 июля 2019 17:56БаскетболКоноплев Александр

Чемпион НБА отказал ЦСКА

Он желает остаться в Америке.

Защитник «Торонто Рэпторс» Джереми Лин не намерен выступать в Европе. По этой причине агент баскетболиста отклонил предложение ЦСКА, сообщает в своем твиттере журналист Эмилиано Карчиа.

В прошлом сезоне 30-летний американец тайваньского происхождения стал чемпионом НБА. Сейчас он находится в статусе свободного агента и ждет предложений из главной лиги Северной Америки.

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