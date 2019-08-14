Китайский бизнесмен близок к покупке «Бруклин Нетс» за 2,35 миллиарда долларов

Как сообщает The New York Post, со ссылкой на собственные источники, о завершении сделки будет объявлено до конца текущей недели.
По информации издания, в связи с тем, что НБА настаивает на том, чтобы владельцы команд имели собственные арены, Цай, скорее всего, также приобретет Barclays Center, которая является домашней для «Бруклин Нетс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
Отмечается, что цена в 2,35 миллиарда долларов станет рекордной для спортивных клубов. Ранее самая высокая цена, когда-либо уплаченная за спортивную франшизу, была уплачена за клуб НФЛ «Каролины Пантерз» в 2018 году и команду НБА «Хьюстон Рокетс» в 2017 году, обошедшиеся новым владельцам в 2,2 миллиарда долларов.
В настоящее время китайскому бизнесмену уже принадлежит 49% акций «Нетс», которые он приобрел в апреле 2018 года, заплатив за них 1 миллиард долларов.
Напомним, что российский бизнесмен Михаил Прохоров купил 80% акций «Бруклина» в 2009 году, когда он еще назывался «Нью-Джерси Нетс». В апреле 2012 года лига дала согласие на переезд команды на новую арену Barclays Center, располагающуюся в Бруклине, в связи с чем клуб сменил название и эмблему.
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