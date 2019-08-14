Шведский форвард Жеребко подписал контракт с «Химками»

Как сообщает пресс-служба подмосковной команды, контракт с 32-летним игроком заключен до 2021 года.
- Юнас - очень хороший игрок, который может закрыть позицию четвертого и пятого номера. Он возвращается из НБА именно играющим баскетболистом, что не так часто случается, ведь многие европейские игроки сидят в США на скамейке. Также он прилично смотрелся в финале НБА. Жеребко я знаю давно, еще по тренировочному лагерю в Тревизо, когда мы вместе работали. Очень рад, что нам удалось заключить с Юнасом контракт. Это наш последний трансфер. Мы «закрыли» все позиции, и нынешней селекцией я остался доволен. Дальше - тренерская работа, - прокомментировал подписание контракта с форвардом главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис.
Добавим, что в НБА Жеребко провел девять сезонов (сезон 2010/2011 пропустил из-за травмы). В его активе 683 матча (48 в плей-офф), средние показатели: 6,2 очка, 4 подбора, 0,8 передачи и 0,5 перехвата за 17,8 минуты.
В прошлом сезоне в составе «Голден Стэйт» шведский форвард провел 89 матчей (16 в плей-офф), в среднем набирая 6,3 очка, 3,9 подбора и 1,3 передачи за 16,7 минуты.
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