Сборная Франции победила американцев и вышла в полуфинал чемпионата мира

Баскетболисты сборной Франции обыграли команду США в матче ¼ финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 89:79.

В составе победителей лучшим оказался Эван Фурнье, набравший 21 очко. У американцев отличился Донован Митчелл, у которого 29 баллов.

Таким образом, французы поспорят с Аргентиной за выход в финал, а сборная США примет участие в мини-турнире за 5-8 места.