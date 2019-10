Воронов вошел в символическую сборную второй недели Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила символическую пятерку второй недели регулярного чемпионата.

В символическую пятерку вошли Евгений Воронов («Зенит», 15 очков), Айгарс Шкеле («Калев», 21 очко, три передачи), Эрик Макколлум (УНИКС, 21 очко, три подбора), Марцель Понитка («Зелена Гура», 21 очко, четыре подбора) и Джереми Эванс («Химки», 18 очков, девять подборов).

Символическая пятерка недели №2 | All-VTB League Team of the Week #2: ⠀

⠀⠀

⭐️ Evgeny Voronov⠀

⭐️ @Aigars_Skele ⠀

⭐️ @ErrickM3 ⠀

⭐️ @M_Ponitka

⭐️ @JeremyEvans40 ⠀

⠀

Кто был лучшим игроком этой недели? | Who was the best player of the Week? pic.twitter.com/2x4Sncf4i7