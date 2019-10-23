УНИКС обыграл «Ховентуд» в матче Еврокубка

В матче четвертого тура Еврокубка УНИКС в Казани обыграл «Ховентуд» – 86:74 (26:21, 23:12, 21:20, 16:21).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий казанцев Эррик Макколам, набравший 32 очка.
Для УНИКСа эта победа стала третьей в четырех матчах. Казанцы лидируют в своей группе.
30 октября они сыграют на выезде с «Дарушафакой».
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