Защитник УНИКСа Макколлум признан лучшим игроком тура в Еврокубке Американец набрал 32 очка в матче с «Ховентудом».

Загрузка...

Защитник УНИКСа Эррик Макколлум признан лучшим игроком четвертого тура группового этапа Еврокубка.

31-летний американец набрал 32 очка (лучший результат в нынешнем сезоне) в матче с «Ховентудом» (86:74). Также на счету Макколлума четыре передачи, четыре подбора и три перехвата.

Отметим, что защитник лидирует во всем турнире по среднему количеству набранных очков (20,8).

После четырех туров у УНИКСа три победы и одно поражение, что позволяет команде занимать второе место в группе C, уступая по дополнительным показателям «Дарушафаке».

Лидеры группы сыграют 30 октября в пятом туре в Турции.