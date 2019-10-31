Карри получил перелом руки в матче с «Финиксом» (видео) Разыгрывающий «Голден Стэйт» неудачно приземлился после столкновения с соперником.

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финиксом» (110:121).

Инцидент произошел в третьей четверти. Двукратный MVP во время прохода к кольцу столкнулся с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом, после чего тот упал на левую руку Карри.

Карри сначала хотел исполнить штрафные броски, однако после этого все же покинул площадку и ушел в раздевалку.

По первоначальному диагнозу у Карри перелом второй пястной кости левой руки. В четырех матчах нынешнего сезона у Карри в среднем по 20,3 набранных очка за игру.

Отметим, что у «Голден Стэйт» уже травмированы Клэй Томпсон и Кевон Луни.