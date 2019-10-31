Карри получил перелом руки в матче с «Финиксом» (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
31 октября 2019 11:14БаскетболЛипкин Антон

Карри получил перелом руки в матче с «Финиксом» (видео)

Разыгрывающий «Голден Стэйт» неудачно приземлился после столкновения с соперником.

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил перелом левой руки в матче регулярного чемпионата НБА с «Финиксом» (110:121).

Инцидент произошел в третьей четверти. Двукратный MVP во время прохода к кольцу столкнулся с центровым «Финикса» Ароном Бэйнсом, после чего тот упал на левую руку Карри.

Карри сначала хотел исполнить штрафные броски, однако после этого все же покинул площадку и ушел в раздевалку.

По первоначальному диагнозу у Карри перелом второй пястной кости левой руки. В четырех матчах нынешнего сезона у Карри в среднем по 20,3 набранных очка за игру.

Отметим, что у «Голден Стэйт» уже травмированы Клэй Томпсон и Кевон Луни.

Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг Юрий Ганус: Новый глава WADA Витольд Банька – человек достаточно самостоятельный
Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Виктор Гончаренко: Должна же была когда-то фортуна и в нашу сторону повернуться Главный тренер ЦСКА ответил на вопросы журналистов после минимальной домашней победы над «Уфой» в матче 1/8 финала Кубка России. 30.10.2019 22:00 Футбол Мощенко Захар
Крах Медведевой и Трусова в засаде – так начался канадский этап Гран-при На втором этапе серии Гран-при в канадской Келоуне после короткой программы Александра Трусова идет третьей, Евгения Медведева – увы, только шестой. 26.10.2019 01:00 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Трусова и Ханю синхронно исполнили четверные прыжки (видео) Илья Авербух: Для борьбы на равных Медведевой нужно учить четверной прыжок Сергей Шахрай: Трусова может бороться за медали и в мужских турнирах
Кравцов, равняйся на Бучневича! «Трактор» победил благодаря тройке Лисин-Малыхин-Авцин Виталий Кравцов сыграл в Челябинске, а СКА одержал вторую победу подряд, и снова по буллитам. 30.10.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Сергей Шахрай: Блестящее выступление Щербаковой позволило ей сорвать джекпот в Лас-Вегасе Россиянка Анна Щербакова блестяще дебютировала во взрослом фигурном катании, победив на этапе Гран-при в Лас-Вегасе. 20.10.2019 12:00 Фигурное катание Волохов Юрий
Русская дуэль на Манхэттене: Кучеров распечатывает Георгиева, но капитулирует в итоге Василевский После разгрома «Рейнджеров» пару дней назад бостонскими «Медведями», многие поспешили поставить на команде Панарина крест. 30.10.2019 10:30 Хоккей Славин Виталий
Бийол-гол. ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России Армейцы благодаря голу Яки Бийола в компенсированное время одолели дома «Уфу», прервав неудачную серию из шести матчей. 30.10.2019 21:15 Футбол Мощенко Захар
Новости
11:47 Теннис Зверев стал седьмым участником итогового турнира года в Лондоне
11:39 Футбол «Спартак» сыграет с «Ростовом» и еще два матча 1/8 финала Кубка России
11:14 Баскетбол Карри получил перелом руки в матче с «Финиксом» (видео)
10:50 Футбол «Ливерпуль» может отказаться от участия в Кубке лиги
10:14 Баскетбол Димитрис Итудис: Отношение к делу было плохим
09:22 Футбол Игорь Шалимов: Глушаков комфортно себя чувствует на позиции «десятки»
09:02 Футбол Александр Побегалов: Для нас допинг – игра на хорошем стадионе
08:35 Хоккей «Флорида» победила «Колорадо», Бобровский отразил 27 бросков
08:23 Хоккей «Тампа-Бэй» забила семь голов «Нью-Джерси», у Кучерова ноль очков
01:45 Футбол «Ювентус» вырвал победу у «Дженоа» и вернулся на 1-е место в серии А
01:31 Футбол «Монако» обыграл «Марсель», Головин вышел на 13-й минуте
01:19 Футбол «Реал» на своем поле разгромил «Леганес»
01:09 Футбол «МЮ» победил «Челси» благодаря дублю Рэшфорда
00:47 Футбол «Ливерпуль» выбил «Арсенал» из Кубка лиги. Команды забили 10 голов
00:29 Баскетбол «Зенит» одолел «Жальгирис» в матче Евролиги
00:13 Алексей Кудашов: Мы недовольны реализацией СКА
23:47 Футбол Головин занял место Фабрегаса в матче с «Марселем»
23:33 Футбол «Валенсия» вырывала ничью у «Севильи», Черышев пропустил матч
23:15 Футбол «ПСЖ» объявил о продлении контракта с Верратти (фото)
22:58 Футбол Сергей Семак: «Зенит» хочет выиграть Кубок России
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array