Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком, оформившим три подряд трипл-дабла «Лос-Анджелес Лейкерс» обыграл «Чикаго Буллз» в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 118:112.

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав в этой встрече 30 очков, 11 передач и 10 подборов, оформил свой третий подряд трипл-дабл.

Таким образом, Джеймс стал первым игроком «Лейкерс» после Мэджика Джонсона, который делал трипл-дабл в трех матчах подряд.

Кроме того, Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА (34 года и 310 дней), которому это удалось. Ранее достижение принадлежало Джейсону Кидду (34 года и 291 день).

Добавим, что «Лейкерс», одержав шестую победу подряд, вышли лидеры Западной конференции.