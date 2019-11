Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком, оформившим три подряд трипл-дабла

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав в этой встрече 30 очков, 11 передач и 10 подборов, оформил свой третий подряд трипл-дабл.

Таким образом, Джеймс стал первым игроком «Лейкерс» после Мэджика Джонсона, который делал трипл-дабл в трех матчах подряд.

Кроме того, Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА (34 года и 310 дней), которому это удалось. Ранее достижение принадлежало Джейсону Кидду (34 года и 291 день).

Добавим, что «Лейкерс», одержав шестую победу подряд, вышли лидеры Западной конференции.

👑 @KingJames is the oldest player in @NBAHistory to record 3-straight TRIPLE-DOUBLES (34 years, 310 days old)!



Previous was @RealJasonKidd (Jan. 4, 2008 / 34 years, 291 days old). pic.twitter.com/J5cfjkXF8b