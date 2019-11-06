Леброн Джеймс стал самым возрастным игроком, оформившим три подряд трипл-дабла

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав в этой встрече 30 очков, 11 передач и 10 подборов, оформил свой третий подряд трипл-дабл.
Таким образом, Джеймс стал первым игроком «Лейкерс» после Мэджика Джонсона, который делал трипл-дабл в трех матчах подряд.
Кроме того, Леброн стал самым возрастным игроком в истории НБА (34 года и 310 дней), которому это удалось. Ранее достижение принадлежало Джейсону Кидду (34 года и 291 день).
Добавим, что «Лейкерс», одержав шестую победу подряд, вышли лидеры Западной конференции.
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