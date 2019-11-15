Желько Обрадович: Мне не нравится, что некоторым нашим игрокам не был интересен матч с ЦСКА Главный тренер «Фенербахче» Желько Обрадович – о поражении в выездном матче Евролиги против ЦСКА (70:88).

- ЦСКА сыграл очень хорошо, в первой половине мы еще старались держаться, но во второй они сыграли намного лучше нас. Больше всего мне не нравится, что некоторым нашим игрокам не был интересен этот матч. Такое у меня чувство, - цитирует Обрадовича «РИА Новости».

Добавим, что в следующем туре ЦСКА на выезде встретится с «Басконией», а «Фенербахче» в гостях сыграет против «Барселоны».