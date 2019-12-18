«Нью-Йорк Никс» наняли Дэвида Блатта в качестве консультанта Ранее бывший тренер сборной России заявлял о завершении карьеры.

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Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» нанял бывшего тренера сборной России Дэвида Блатта в качестве консультанта по баскетбольным операциям. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Шэмс Чарания.

David Blatt has retired from coaching after 26 professional seasons to take Knicks front-office position. He has strong relationships with Knicks executives Steve Mills and Craig Robinson. https://t.co/wHSBEjUrMa — Shams Charania (@ShamsCharania) December 18, 2019

Блатт начинал нынешний сезон в греческом «Олимпиакосе», но 13 октября был уволен после первого же поражения в Евролиге.

60-летний израильтянин минувшем летом сообщал о том, что ему диагностировали рассеянный склероз и после расставания с пирейским клубом заявил о том, что завершает тренерскую карьеру.

Ранее Блатт уже работал в НБА в качестве главного тренера «Кливленда» (с лета 2014-го по январь 2016 года). С ним «Кавальерс» вышли в финал плей-офф в 2015 года, где уступили «Голден Стэйт» в шести матчах.

С 2006 по 2012 годы Блатт тренировал мужскую сборную России по баскетболу. Под его руководством команда выиграла чемпионат Европы 2007 года и бронзовые медали Олимпиады в Лондоне в 2012-м.