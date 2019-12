«Нью-Йорк Никс» наняли Дэвида Блатта в качестве консультанта

Клуб НБА «Нью-Йорк Никс» нанял бывшего тренера сборной России Дэвида Блатта в качестве консультанта по баскетбольным операциям. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Шэмс Чарания.

David Blatt has retired from coaching after 26 professional seasons to take Knicks front-office position. He has strong relationships with Knicks executives Steve Mills and Craig Robinson. https://t.co/wHSBEjUrMa