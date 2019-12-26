ЦСКА обыграл «Милан» и одержал третью победу кряду

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Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над «Миланом» в домашнем матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча, прошедшая в Калининграде, завершилась в пользу красно-синих – 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14).

Весомый вклад в победу своей команды внес Дэниел Хэкетт, набравший 28 очков. В активе Майка Джеймса дабл-дабл – 17 очков и 11 передач. У «Милана» отличились Артурас Гудайтис и Серхио Родригес. У обоих игроков по 13 очков.

Таким образом, ЦСКА одержал третью победу кряду, а «Милан» потерпел шестое поражение за последние семь встреч.

3 января армейцы примут «Панатинаикос», а «россонери» встретятся с питерским «Зенитом».

Евролига. Регулярный чемпионат. 16-й тур

ЦСКА (Россия) – «Милан» (Италия) – 78:75 (19:13, 13:26, 27:22, 19:14)

ЦСКА: Хэкетт (28), Джеймс (17 + 11 передач), Фойгтманн (14 + 8 подборов), Хайнс (3), Курбанов (2) – старт; Хиллиард (8), Боломбой (4), Стрелниекс (2), Бэйкер (0), Антонов (0), Воронцевич (0), Куфос (0)

«Милан»: Родригес (13), Тарчевски (11 + 10 подборов), Скола (7), Мицов (5), Брукс (0) – старт; Гудайтис (13), Ролл (10), Недович (7), Мораскини (6), Делла Валле (3), Уайт (0)

26 декабря. Калининград. ДС «Янтарный». 6500 зрителей