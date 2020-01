ЦСКА подписал кубинского форварда Санта-Роса

Форвард АЕКа Ховард Сант-Рос стал игроком ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Sant-Roos moved to CSKA from AEK Athens, where he played since 2018. The contract with the player signed until the end of 2022-23 season with club’s and player’s options in the end of this season.

Welcome to the family, Howard! 🔴🔵#CSKAbasket pic.twitter.com/Y9DleQgYl2