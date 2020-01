Источник назвал других пассажиров вертолета, в котором разбился Брайант

В воскресенье, 26 января не стало легендарного баскетболиста Кобе Брайанта. Он погиб в результате авиакатастрофы. Вместе с ним на борту также находилась 13-летняя дочь Джанна.

По информации Воджнаровски, девочка, как и ее отец, занималась баскетболом. Они направлялись на игру. Вместе с ними летели подружка Джанны, а также ее родитель. Другие детали произошедшего не уточняются.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и завоевал с этой командой пять титулов НБА. На сегодняшний день он занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.