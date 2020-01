Хэмилтон - о гибели Брайанта: Мы потеряли одного из великих

Чемпион мира в автогонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отреагировал на новости о гибели Кобе Брайанта.

«Мне грустно слышать, что мы потеряли одного из великих. Кобе Брайант был одним из величайших атлетов и вдохновлял многих, в том числе и меня. Я глубоко опечален за его семью и за людей во всем мире, которые смотрели на него. Пусть он и его дочь покоятся с миром», - написал Хэмилтон в Twitter.

I’m sad to hear that we lost one of our greats. @kobebryant was one of the greatest athletes and was such an inspiration to so many including myself. I’m deeply saddened for his family and for the people around the world who looked up to him. May he and his daughter rest in peace pic.twitter.com/O4ZWANcGKm