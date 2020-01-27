Хэмилтон - о гибели Брайанта: Мы потеряли одного из великих

Чемпион мира в автогонках «Формулы-1» Льюис Хэмилтон отреагировал на новости о гибели Кобе Брайанта.
«Мне грустно слышать, что мы потеряли одного из великих. Кобе Брайант был одним из величайших атлетов и вдохновлял многих, в том числе и меня. Я глубоко опечален за его семью и за людей во всем мире, которые смотрели на него. Пусть он и его дочь покоятся с миром», - написал Хэмилтон в Twitter.
Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.
Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.
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