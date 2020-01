Карим Абдул-Джаббар: Запомню Кобе как человека, который был намного больше, чем спортсмен

Легендарный баскетболист «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Большинство людей запомнят Кобе как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Но я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», - написал Абдул-Джаббар в Twitter.

Most people will remember Kobe as the magnificent athlete who inspired a whole generation of basketball players. But I will always remember him as a man who was much more than an athlete. pic.twitter.com/9EZuwk8wrV