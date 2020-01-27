Карим Абдул-Джаббар: Запомню Кобе как человека, который был намного больше, чем спортсмен - Советский спорт
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27 января 2020 09:44БаскетболНечаев Юрий

Карим Абдул-Джаббар: Запомню Кобе как человека, который был намного больше, чем спортсмен

26 января стало известно о смерти американского баскетболиста.

Легендарный баскетболист «Лейкерс» Карим Абдул-Джаббар скорбит в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Большинство людей запомнят Кобе как великолепного спортсмена, который вдохновил целое поколение баскетболистов. Но я всегда буду помнить его как человека, который был намного больше, чем спортсмен», - написал Абдул-Джаббар в Twitter.

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ней пять титулов НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.

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