«Барселона» скорбит в связи со смертью Брайанта Вчера американский баскетболист погиб в авиакатастрофе.

Каталонская «Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Шокированы смертью Кобе Брайанта. Он был образцовым спортсменом на баскетбольной площадке и за ее пределами. Наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2020

Брайанту был 41 год. Утром 26 января он и еще восемь человек разбились на вертолете в городе Калабасас (Калифорния). Cреди погибших и 13-летняя дочь баскетболиста Джанна.

Брайант всю профессиональную карьеру отыграл в «Лос-Анджелес Лейкерс» и выиграл с ним пять титулов чемпиона НБА. На сегодняшний день американец занимает четвертое место среди самых результативных игроков в истории лиги. Он объявил об уходе из баскетбола в 2016 году.