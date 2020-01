«Барселона» скорбит в связи со смертью Брайанта

Каталонская «Барселона» выразила соболезнования в связи со смертью Кобе Брайанта.

«Шокированы смертью Кобе Брайанта. Он был образцовым спортсменом на баскетбольной площадке и за ее пределами. Наши глубочайшие соболезнования его семье и близким. Покойся с миром», - говорится в сообщении клуба в Twitter.

Shocked by the death of @KobeBryant, an exemplary athlete both on and off the basketball court. Our most heartfelt condolences to his family and loved ones. Rest in peace. pic.twitter.com/wGhF4xouVL