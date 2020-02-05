Американские баскетболистки устроили драку «стенка на стенку» (видео)

Матч женских баскетбольных университетских команд в США закончился массовой потасовкой. Инцидент произошел во время матча команд университетов Южного Техаса и штата Алабама.
После того, как спортсменки из Южного Техаса обыграли соперниц со счетом 81:54 прямо на паркете началась массовая драка. Один из зрителей снял происходящее на свой смартфон.
Руководство Юго-Западной Атлетической конференции, где выступают обе команды, провело расследование и дисквалифицировало 10 баскетболисток и двух тренеров команд.
Три баскетболистки из команды Южного Техаса получили по две игры дисквалификации, еще двое были отстранены на одну игру. Аналогичному наказанию подверглись баскетболистки университета штата Алабама. Их главный тренер отстранен на неопределенный срок до выяснения дальнейших обстоятельств драки.
Оба университета дополнительно оштрафованы на 5 тысяч долларов каждый.
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