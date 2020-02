Американские баскетболистки устроили драку «стенка на стенку» (видео)

Матч женских баскетбольных университетских команд в США закончился массовой потасовкой. Инцидент произошел во время матча команд университетов Южного Техаса и штата Алабама.

После того, как спортсменки из Южного Техаса обыграли соперниц со счетом 81:54 прямо на паркете началась массовая драка. Один из зрителей снял происходящее на свой смартфон.

Knucks were being chucked at the Texas Southern - Alabama State women’s basketball game last night @thisleague pic.twitter.com/m4gJUvpk2u