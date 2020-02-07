Йонас Жеребко: Должны вернуть долг «Црвене Звезде» «Химки» сыграют дома с «Црвеной Звездой» в регулярном чемпионате Евролиги.

Форвард «Химок» Йонас Жеребко высказался о предстоящем матче 24-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

«Матч с «Црвеной Звездой» будет тяжелым, – приводит слова 32-летнего шведа официальный сайт клуба. – Они обыграли нас на своей площадке, и мы должны вернуть им долг, победив у себя дома.

В среду они провели хороший матч, мы же сыграли плохо, поэтому нужно показать хорошую энергию и победить».

Напомним, в среду «Црвена Звезда» победила «Панатинаикос» (78:73), а «Химки» проиграли «Маккаби» (77:80).

Подмосковная команда занимает 12-е место в турнирной таблице, сербы идут десятыми.

Матч «Химки» – «Црвена Звезда» пройдет 7 февраля на «Арене Мытищи». Начало игры – 20:00 (мск).