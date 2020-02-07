Йонас Жеребко: Должны вернуть долг «Црвене Звезде», победив у себя дома Сегодня «Химки» встретятся с белградским клубом в Евролиге.

Матч 24-го тура Евролиги «Химки» – «Црвена Звезда» начнется в 20:00 по московскому времени. Своими ожиданиями от этой встречи поделился форвард подмосковной команды Йонас Жеребко в интервью официальному сайту клуба:

«Против «Маккаби» мы неважно двигали мяч и плохо сыграли на подборе, что сказалось в четвёртой четверти, когда соперник забил много легких мячей. В Евролиге невозможно победить, играя таким образом. Нужно поработать над этим и переломить ситуацию в ближайшем матче. У нас много травмированных, и ситуация непростая.

Матч с «Црвеной Звездой» будет тяжелым. Они обыграли нас на своей площадке, и мы должны вернуть им долг, победив у себя дома. Нужно показать хорошую энергию и победить».

5 февраля «Химки» проиграли в Тель-Авиве «Маккаби» со счетом 77:80.

«Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице, одержав 9 побед в 23 матчах. «Црвена Звезда» находится на 10-й строчке, выиграв 10 встреч.