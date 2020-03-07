Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравший 34000 очков Пресс-служа НБА сообщила о том, что форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс достиг отметки в 34000 очков в истории ассоциации.

Отмечается, что 35-летний игрок набрал 37 очков в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (113:103). Таким образом, Джеймс стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 34000 очков за карьеру. Первое место по набранным очкам занимает Карим Абдул-Джаббар (38387), а вторая строчка за Карлом Мэлоуном (36928). Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the 3rd player in @NBAHistory to score 34,000 points! pic.twitter.com/yLz03BKKIm — NBA (@NBA) March 7, 2020