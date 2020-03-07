Леброн Джеймс стал третьим игроком в истории НБА, набравший 34000 очков

Отмечается, что 35-летний игрок набрал 37 очков в матче регулярного чемпионата с «Милуоки Бакс» (113:103).
Таким образом, Джеймс стал третьим игроком в истории, которому удалось достичь отметки в 34000 очков за карьеру. Первое место по набранным очкам занимает Карим Абдул-Джаббар (38387), а вторая строчка за Карлом Мэлоуном (36928).
На атаку ЦСКА Тутберидзе ответила чудо-Валиевой. Кто отличился в феврале-2020? Это самый пустой месяц в календаре сезона фигуристов. Но если вы думаете, что мы не наберем ярких событий для новой, только что открытой рубрики, то ошибаетесь. 03.03.2020 20:00 Фигурное катание Тигай Лев На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Сорокин засушил Волгу. ЦСКА повел в серии 2-0 Обладатель Кубка Гагарина одержал вторую сухую победу на «Торпедо» с тем же счетом 3:0, что и в первом матче, опять добившись перевеса в первом периоде. 04.03.2020 22:00 Хоккей Домрачев Владислав 13 промахов на всех, или отсутствие у наших биатлонистов iron balls Лучший из россиян в спринтерской гонке на Кубке мира Эдуард Латыпов – лишь 17-й 06.03.2020 21:30 Биатлон Волохов Юрий Нина Мозер: Впечатление, что какой-то демон накрыл весь российский спорт Заслуженный тренер России Нина Мозер побывала в гостях в «Советском спорте». 25.02.2020 19:00 Фигурное катание Пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Как это было До поединка осталось полтора месяца. 07.03.2020 02:14 ММА Ващенко Сергей Тухугов уничтожил американца, Молдавский побил обидчика Харитонова. Как россияне дрались в феврале Тухугов и Молдавский побили американцев, а Вахаев отобрал титул ACA у Гончарова. «Советский спорт» – о том, как в феврале проявили себя российские бойцы ММА. 01.03.2020 20:00 ММА Ващенко Сергей «Семь сорок» для Лю. Валиева захватила лидерство на юниорском ЧМ На чемпионате мира среди юниоров в Таллине женскую короткую программу уверенно выиграла россиянка Камила Валиева. Алиса Лю из США идет только четвертой. 06.03.2020 19:00 Фигурное катание Тигай Лев Гусев грустит, а Ничушкин идет на рекорд. Итоги игрового дня в НХЛ «Советский спорт» подводит итоги очередного игрового дня в НХЛ и анонсирует яркие вывески субботнего вечера. 07.03.2020 10:41 Хоккей Федоровский Александр Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия