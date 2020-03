Два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на коронавирус

Два баскетболиста «Лейкерс» заразились коронавирусом.

Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что оба спортсмена находятся под наблюдением врачей.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk