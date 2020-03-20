Два игрока «Лейкерс» сдали положительный тест на коронавирус Имена спортсменов не называются.

Два баскетболиста «Лейкерс» заразились коронавирусом.

Об этом клуб сообщил на своей странице в Twitter.

Отмечается, что оба спортсмена находятся под наблюдением врачей.

We learned today that two Lakers players have tested positive for COVID-19. Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician.https://t.co/RmqjnRzGLk — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2020

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В США количество заболевших увеличилось до 9415 человек, умерли, по меньшей, мере 150 человек.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.