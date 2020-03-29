У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии.

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations. — NY_KnicksPR (@NY_KnicksPR) March 29, 2020

«Исполнительный председатель и главный исполнительный директор «Мэдисон Сквер Гарден Компани» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был в самоизоляции и почти не испытывал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции», - говорится в сообщении.

Напомним, регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент вынужденной паузы «Нью-Йорк» занимал 12-е место в таблице Восточной конференции.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

В США количество подтвержденных случаев превысило 120 тысяч.