У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус - Советский спорт
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29 марта 2020 06:41БаскетболНечаев Юрий

У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус

Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии.

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Исполнительный председатель и главный исполнительный директор «Мэдисон Сквер Гарден Компани» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус. Он был в самоизоляции и почти не испытывал никаких симптомов. Он продолжает контролировать бизнес-операции», - говорится в сообщении.

Напомним, регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент вынужденной паузы «Нью-Йорк» занимал 12-е место в таблице Восточной конференции.

Заболевание было выявлено в конце прошлого года в Китае и распространилось по всему миру. По последним данным, в мире заразились около 575 тыс. человек, около 26 тыс. умерли.

В США количество подтвержденных случаев превысило 120 тысяч.

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