У владельца «Нью-Йорка» обнаружен коронавирус

Владелец «Нью-Йорка» Джеймс Долан сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

The Madison Square Garden Company Executive Chairman and Chief Executive Officer Jim Dolan has tested positive for coronavirus. He has been in self-isolation and is experiencing little to no symptoms. He continues to oversee business operations.