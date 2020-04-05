НБА предоставит 1 млн медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк - Советский спорт
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05 апреля 2020 10:21БаскетболНечаев Юрий

НБА предоставит 1 млн медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк

Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Руководство НБА, совместно с клубами «Нью-Йорк» и «Бруклин», приняло решение предоставить один миллион медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

Напомним, коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

В штате Нью-Йорк количество заболевших превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565.

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