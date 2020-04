НБА предоставит 1 млн медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк

Руководство НБА, совместно с клубами «Нью-Йорк» и «Бруклин», приняло решение предоставить один миллион медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.



New York thanks you.



We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE.