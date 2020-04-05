НБА предоставит 1 млн медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк Количество заболевших коронавирусом продолжает расти.

Руководство НБА, совместно с клубами «Нью-Йорк» и «Бруклин», приняло решение предоставить один миллион медицинских масок сотрудникам служб жизнеобеспечения штата Нью-Йорк.

Об этом в Twitter сообщил губернатор штата Эндрю Куомо.

NEW: The @NBA is contributing 1 million desperately needed surgical masks for New York's essential workers in collaboration with @nyknicks, @BrooklynNets and China's Consul General Huang Ping.



New York thanks you.



We are beyond grateful for this gift of critically needed PPE. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 4, 2020

Напомним, коронавирус был выявлен в конце прошлого года в Китае и распространился по всему миру. По последним данным, в мире заразились около одного миллиона человек, более 50 тыс. умерли.

В штате Нью-Йорк количество заболевших превысило 113,7 тыс., а число умерших за сутки выросло на 630, до 3 565.