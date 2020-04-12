В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона

Инсайдер телеканала ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация готовит 25-дневный план возобновления соревнований.
Сначала игрокам предоставят возможность проводить индивидуальные тренировки в течение 11 дней, а затем на две недели откроются тренировочные лагеря клубов. Ну а затем будет возможно проводить матчи.
Вышеописанный план будет приведен в действие после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад.
В США зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID – 557 071. От последствий инфекции скончались 21 952 человека. За предыдущие сутки было зарегистрировано 24 192 новых случая и 1 375 новых смертей.
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