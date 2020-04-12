В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона - Советский спорт
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12 апреля 2020 23:47БаскетболШарафудинов Виктор

В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона

Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Инсайдер телеканала ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация готовит 25-дневный план возобновления соревнований.

Сначала игрокам предоставят возможность проводить индивидуальные тренировки в течение 11 дней, а затем на две недели откроются тренировочные лагеря клубов. Ну а затем будет возможно проводить матчи.

Вышеописанный план будет приведен в действие после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад.

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