В НБА готовят 25-дневный план возобновления сезона Регулярный чемпионат был приостановлен 12 марта.

Инсайдер телеканала ESPN Брайан Уиндхорст сообщил, что Национальная баскетбольная ассоциация готовит 25-дневный план возобновления соревнований.

Сначала игрокам предоставят возможность проводить индивидуальные тренировки в течение 11 дней, а затем на две недели откроются тренировочные лагеря клубов. Ну а затем будет возможно проводить матчи.

Вышеописанный план будет приведен в действие после того, как пандемия коронавируса пойдет на спад.

В США зарегистрировано больше всего случаев заражения COVID – 557 071. От последствий инфекции скончались 21 952 человека. За предыдущие сутки было зарегистрировано 24 192 новых случая и 1 375 новых смертей.