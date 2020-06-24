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24 июня 09:10
автор: Артур Гичунцев

Самый титулованный тренер Европы Обрадович покинул «Фенербахче»

За всю карьеру он девять раз выигрывал Евролигу.

Сербский специалист Желько Обрадович покинул должность главного тренера стамбульского «Фенербахче».

«Это решение далось мне непросто. Я хочу взять небольшую паузу в карьере.

Для меня было честью тренировать «Фенербахче». Думаю, мой уход – новое начало для команды, а не конец», – сказал специалист клубной пресс-службе.

Напомним, Обрадович возглавил команду в 2013 году. Под его руководством «Фенербахче» выиграл Евролигу.

Ранее тренер работал с греческим «Панатинаикосом», мадридским «Реалом», испанским «Ховентудом» и сербским «Партизаном».

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Публикация от Fenerbahçe SK (@fenerbahce)

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