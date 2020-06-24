Самый титулованный тренер Европы Обрадович покинул «Фенербахче»

Сербский специалист Желько Обрадович покинул должность главного тренера стамбульского «Фенербахче».

«Это решение далось мне непросто. Я хочу взять небольшую паузу в карьере.

Для меня было честью тренировать «Фенербахче». Думаю, мой уход – новое начало для команды, а не конец», – сказал специалист клубной пресс-службе.

Напомним, Обрадович возглавил команду в 2013 году. Под его руководством «Фенербахче» выиграл Евролигу.

Ранее тренер работал с греческим «Панатинаикосом», мадридским «Реалом», испанским «Ховентудом» и сербским «Партизаном».