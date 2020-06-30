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30 июня 23:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Баскония» выиграла чемпионат Испании, обыграв в финале «Барселону»

Клуб из города Витория-Гастейс завоевал титул впервые с 2010 года.

Финальный матч чемпионат Испании по баскетболу «Баскония» – «Барселона» завершился со счетом 69:67 (17:16, 16:23, 18:12, 18:16).

Самым результативным игроком матча стал французский разыгрывающий каталонцев Тома Эртель (21 очко), но это не помогло «Барсе» добиться успеха. У «Басконии» 17 очками отметился аргентинский атакующий защитник Лука Вильдоса. Он и исполнил решающий бросок за 3 секунды до конца основного времени.

Ранее в полуфиналах «финала четырех» «Барселона» обыграла «Бургос» (98:84), а «Баскония» победила «Валенсию» (75:73).

Клуб из города Витория-Гастейс завоевал национальный титул в четвертый раз в истории. Ранее «Баскония» становилась чемпионом в 2002, 2008 и 2010 годах.

В прошлом сезоне испанский чемпионат выиграл мадридский «Реал», тоже одолев в финале «Барселону» (3:1 в серии до трех побед).

источник: «Советский спорт»
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