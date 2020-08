В НБА приняли решение возобновить плей-офф

Как сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски, игроки НБА решили возобновить плей-офф.

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа, после того, как игроки «Милуоки Бакс» бойкотировали пятую встречи серии первого раунда против «Орландо Мэджик».

Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

The NBA's players have decided to resume the playoffs, source tells ESPN.