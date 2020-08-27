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27 августа 19:26

В НБА приняли решение возобновить плей-офф

Баскетболисты клубов НБА приняли решение продолжить матчи плей-офф.

Как сообщает журналист телеканала ESPN Эдриан Войнаровски, игроки НБА решили возобновить плей-офф.

Напомним, что накануне НБА приняла решение отложить все матчи плей-офф, назначенные на 26 августа, после того, как игроки «Милуоки Бакс» бойкотировали пятую встречи серии первого раунда против «Орландо Мэджик».

Причина протеста – инцидент, который произошел в городе Кеноша (штат Висконсин) 23 августа. Полицейские несколько раз выстрелили в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

источник: ESPN
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Баскетболисты клубов НБА приняли решение продолжить матчи плей-офф.
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