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07 сентября 11:47
автор: Юрий Нечаев

Американский защитник МакКоллум стал игроком «Химок»

Последним клубом игрока был УНИКС.

Американский защитник Эррик МакКоллум продолжит карьеру в «Химках».

Контракт с 32-летним баскетболистом рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне в матчах за УНИКС в Единой лиге ВТБ игрок набирал в среднем 19,9 очков, а также делал 3,6 передачи, 2,9 подбора и 1,2 перехвата.

источник: БК «Химки»
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Американский защитник МакКоллум стал игроком «Химок»
Последним клубом игрока был УНИКС.
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