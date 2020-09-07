Американский защитник МакКоллум стал игроком «Химок»

Американский защитник Эррик МакКоллум продолжит карьеру в «Химках».
Контракт с 32-летним баскетболистом рассчитан на один сезон, сообщает пресс-служба клуба.
⚡️ Начинаем неделю с чумовых новостей: американский защитник Эррик МакКоллум стал игроком БК «Химки». Контракт с 32-летним игроком рассчитан на один сезон / Starting the week with the bang! @ErrickM3 joins Khimki, welcome! pic.twitter.com/fk9hogPCAT— BC Khimki (@Khimkibasket) September 7, 2020
В прошлом сезоне в матчах за УНИКС в Единой лиге ВТБ игрок набирал в среднем 19,9 очков, а также делал 3,6 передачи, 2,9 подбора и 1,2 перехвата.