Финал четырех Евролиги-2020/21 пройдет в Кельне

Финал четырех баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 пройдет в Кельне.

Матчи состоятся с 28 по 30 мая 2021 года в «Ланксесс-Арене», сообщает пресс-служба турнира.

Euroleague Basketball is proud to announce that the 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four is headed for Cologne, Germany!



