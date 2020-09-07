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07 сентября 13:41
автор: Юрий Нечаев

Финал четырех Евролиги-2020/21 пройдет в Кельне

Турнир стартует 20 сентября.

Финал четырех баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 пройдет в Кельне.

Матчи состоятся с 28 по 30 мая 2021 года в «Ланксесс-Арене», сообщает пресс-служба турнира.

Добавим, что действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА. Помимо армейцев, от России в следующем сезоне в самом престижном еврокубке выступят «Химки» и «Зенит».

Рекордсменом по количеству побед в Евролиге является мадридский «Реал», выигравший 10 трофеев.

источник: Евролига
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Финал четырех Евролиги-2020/21 пройдет в Кельне
Турнир стартует 20 сентября.
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