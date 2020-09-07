Финал четырех Евролиги-2020/21 пройдет в Кельне

Финал четырех баскетбольной Евролиги сезона-2020/21 пройдет в Кельне.
Матчи состоятся с 28 по 30 мая 2021 года в «Ланксесс-Арене», сообщает пресс-служба турнира.
Euroleague Basketball is proud to announce that the 2021 Turkish Airlines EuroLeague Final Four is headed for Cologne, Germany!— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) September 7, 2020
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Добавим, что действующим победителем Евролиги является московский ЦСКА. Помимо армейцев, от России в следующем сезоне в самом престижном еврокубке выступят «Химки» и «Зенит».