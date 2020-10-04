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04 октября 13:22
автор: Юрий Нечаев

Трое баскетболистов «Химок» сдали положительные тесты на коронавирус

Спортсмены находятся под наблюдением врачей.

Игроки «Химок» Янис Тимма, Евгений Воронов и Джордан Мики сдали условно-положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что результаты тестирования отправлены на дополнительное исследование в Роспотребнадзор. У Мики болезнь протекает бессимптомно, Воронов и Тимма сообщили о легком недомогании.

Игроки изолированы и находятся под наблюдением врачей.

Добавим, что 2 октября «Химки» в рамках Евролиги проиграли «Панатинаикосу» 76:78, а завтра, 5 октября, в матче Единой лиги ВТБ на своей площадке должны встретиться с «Калевом».

источник: БК «Химки»
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Трое баскетболистов «Химок» сдали положительные тесты на коронавирус
Спортсмены находятся под наблюдением врачей.
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