Трое баскетболистов «Химок» сдали положительные тесты на коронавирус

Игроки «Химок» Янис Тимма, Евгений Воронов и Джордан Мики сдали условно-положительные тесты на коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

💊 По итогам этапного тестирования основной команды к игре против «Калева» были выявлены условно-положительные результаты теста ПЦР (Covid-19) у игроков @janis_timma, Евгения Воронова и @Jmickey_02 / Timma, Voronov and Mickey were tested positive for Covid-19. pic.twitter.com/QPkkmwRLdo