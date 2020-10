Евролига присудила «Зениту» два технических поражения

Санкт-Петербургскому «Зениту» присуждено два поражения в матчах третьего и четвертого туров регулярного чемпионата Евролиги.

Об этом сообщает пресс-служба турнира.

The Euroleague Basketball Disciplinary Judge has already made a decision regarding @zenitbasket in Rounds 3 and 4!



