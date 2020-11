Защитник «Голден Стэйт» Томпсон получил серьезную травму

Атакующий защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон на тренировки серьезно травмировал правую ногу.

У 30-летнего баскетболиста подозревают повреждение ахиллова сухожилия, сообщил в твиттер журналист Крис Хэйнс. МРТ будет сделано в ближайшее время.

Томпсон полностью пропустил сезон-2019/20 из-за разрыва крестообразных связок левого колена.

Новый сезон в НБА должен стартовать 22 декабря.

Yahoo Sources: The fear is Golden State Warriors star Klay Thompson has suffered a significant Achilles injury. An MRI scheduled for tomorrow morning.