«Химки» на выезде уступили «Альбе» в матче Евролиги

Баскетболисты «Химок» проиграли «Альбе» в гостевом матче девятого тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 80:100 (24:20, 20:30, 18:27, 18:23).
В составе немецкой команды самым результативным Нильс Гиффей, набравший 22 очка. У подмосковной команды 20 очков на счету Йонаса Жеребко.
Добавим, что «Химки», потерпев восьмое поражение в десяти встречах турнира, занимают предпоследнее место в турнирной таблице. «Альба», одержав третью победу, расположилась на 14-й строчке.
В следующем матче «Химки» 4 декабря в гостях сыграют с «Баварией», а «Альба» 1 декабря на выезде встретится с «Миланом».
источник: «Советский спорт»