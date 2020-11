Защитник ЦСКА Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре

Защитник ЦСКА Майк Джеймс признан самым ценным игроком Евролиги в ноябре, сообщает пресс-служба турнира.

В уходящем месяце армейцы одержали четыре победы в четырех матчах. В этих встречах Джеймс в среднем набирал 22,5 очков и выполнял 3,3 передачи.

The MVP Of The Month for November...



Mr. Clutch: @TheNatural_05 👏 pic.twitter.com/ilRVkrnRA2