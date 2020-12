Монро в ближайшее время покинет «Химки»

Журналист Sportando Эмилиано Карчиа сообщил в твиттере о том, что американский центровой Грег Монро в ближайшее время расстанется с «Химками».

В данный момент 30-летний баскетболист ведет переговоры с клубом о расторжении контракта стоимостью в один миллион долларов.

В матчах Евролиги Монро в среднем набирал за «Химки» 10,3 очка, делая шесть подборов, а в Единой Лиги ВТБ его средние показатели 16 очков и 6,8 подбора.

Greg Monroe is out of the team in Khimki.

The two sides are expected to part ways as soon as they find an agreement on buyout.

Monroe’s contract worth way more than $1 million https://t.co/9m8GeBlNK2