Центровой ЦСКА Милутинов признан самым ценным игроком Евролиги в декабре

Центровой ЦСКА Никола Милутинов признан MVP Евролиги по итогам декабря, сообщает пресс-служба турнира.

В последнем месяце 2020 года армейцы одержали шесть побед в шести матчах. Милутинов в среднем набирал 12,3 очка и делал 12,5 подбора, а в матче с «Миланом» установил рекорд турнира, сделав 16 подборов в атаке.

The MVP for December...



A RECORD BREAKING month for @NMilutinov 🔥 pic.twitter.com/jld3s6QKBp