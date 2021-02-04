Гендиректор «Химок» Астахов: Жеребко самовольно покинул наш клуб в конце декабря

Отметим, что 23 января подмосковный клуб официально объявил об уходе из команды 33-летнего шведа в связи «с обстоятельствами, сложившимися в личной жизни баскетболиста».

– 30 декабря Жеребко самовольно, без всякого согласования с главным тренером и руководством клуба, покинул расположение команды и территорию РФ. Клуб не давал никакого разрешения на эти действия игрока. Если кто-то утверждает обратное, он должен предоставить официальные документы с подтверждением. В полном соответствии с его контрактом, игрок был оштрафован за пропуск официальных игр и тренировок без уважительных причин, и контракт с ним был расторгнут, – приводит слова Астахова «РИА Новости».

Жеребко выступал за «Химки» с 2019 года. На его счету девять матчей в Единой лиге со средним показателем 9,56 очка. В НБА игрок защищал цвета «Бостона», «Голден Стэйт», «Детройта» и «Юты».