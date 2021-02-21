Сергей Базаревич: Хотелось бы видеть Шведа в сборной ближайшим летом

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич прокомментировал возможность возобновления выступлений на международном уровне атакующего защитника «Химок» Алексея Шведа.

Ближайшим летом сборной России предстоит принять участие в квалификационном турнире Олимпиады в Токио. Отборочные матчи пройдут с 29 июня по 4 июля.

«Алексей Швед – отличный игрок, которого мне хотелось бы иметь в составе этим летом, – отметил Базаревич в интервью для «РИА Новости». – Я тоже люблю Лешу, тренировал его какое-то время. Но это должно быть его желание, его концентрация на наших задачах, его, что называется, «коммитмент». А так, конечно, хотелось бы видеть его в команде».

У слова commitment в английском языке существует несколько значений, среди которых «преданность», «целеустремленность» и «самоотдача».

В нынешнем сезоне 32-летний Швед провел 19 матчей в Евролиге, в среднем набирая по 19,3 очка, а также делая 7,9 результативных передачи и 3,5 подбора.