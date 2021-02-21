Сергей Базаревич: Победили Эстонию на хорошем стиле

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич подвел тоги матча отборочного турнира к чемпионату Европы с командой Эстонии (75:52).

- Рады победе, победили на хорошем стиле. Рад за новичков, кто впервые вышел в форме сборной. Это аванс для них, теперь ждем, что они будут прибавлять, - приводит слова Базаревича «РИА Новости».

Добавим, что Завтра 22 февраля в Перми состоится матч Эстония – Северная Македония, который определит третьего финалиста Евробаскета от группы В.

Чемпионат Европы 2021 года с участием сборной России пройдет в Чехии, Грузии, Италии и Германии с 1 по 18 сентября.