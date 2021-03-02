«Химки» переиграли «Реал», прервав серию из 17 поражений в Евролиге

«Химки» обыграли на своем паркете мадридский «Реал» со счетом 78:77 в рамках регулярного чемпионата Евролиги.

Эта победа стала третьей на турнире для подмосковного клуба. Отдельно стоит выделить вторую четверть, которую «Химки» выиграли со счетом 28:20. Самыми результативными игроками матча стали баскетболисты подмосковного клуба Эррик Макколлум и Алексей Швед, набравшие по 22 очка.

«Химки» после 26 матчей занимают последнее место в Евролиге с 29 очками. «Реал» имеет в своем активе 43 очка после 27 матчей и находится на четвертой строчке в турнирной таблице.

Евролига

Регулярный чемпионат

«Химки» (Московская область) - «Реал» (Мадрид) - 78:77 (17:18, 28:20, 17:24, 16:15)