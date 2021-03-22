«Химки» на выезде обыграли «Зелену-Гуру» с разницей в 19 очков

В регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ польский клуб «Зелена-Гура» на своей площадке уступил российским «Химкам» с результатом 70:89 (8:30, 22:27, 18:11, 22:21).
Атакующий защитник подмосковной команды Эррик Макколлум стал самым результативным игроком встречи, набрав 18 очков и сделав по два подбора и результативные передачи.
Защитник хозяев Адам Сммит отметился 17 очками, одним подбором и тремя ассистами.
«Зелена-Гура» занимает шестое место (13 побед и 10 поражений в 23 матчах), а «Химки» – седьмое (18 матчей, 9 побед и 9 поражений).
25 марта польский клуб завершит регулярный чемпионат выездным матчем против «Астаны».