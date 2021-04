Источник: Джеймс станет игроком «Бруклин Нетс», но в следующем сезоне вернется в ЦСКА

Журналист Eurohoops.net Дионисис Аравантинос сообщил, что в ближайшее время Майк Джеймс станет игроком «Бруклин Нетс», однако не исключен вариант его возвращения в ЦСКА в следующем сезоне.

«Контракт Димитриса Итудиса заканчивается летом, а Майк Джеймс будет считаться игроком ЦСКА после завершения сезона-2020/21. Межсезонье будут очень интересным», – написал Аравантинос в твиттере.

