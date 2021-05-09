Уэстбрук повторил рекорд по числу трипл-даблов за карьеру в НБА

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА. В матче регулярного чемпионата против «Индианы Пэйсерс» (133:132 ОТ) 32-летний игрок записал на свой счет 33 очка, 19 подборов и 15 передач.

🚨 TRIPLE-DOUBLE NUMBER 181 🚨



Russell Westbrook is now tied with Oscar Robertson for the most triple-doubles in NBA history! pic.twitter.com/Vc1M8bY6Uc — NBA (@NBA) May 9, 2021

Очередной трипл-дабл стал для Уэстбрука 181-м за карьеру. По этому показателю он повторил рекорд НБА, принадлежащий Уилту Чемберлену.

Добавим, что Расселл стал первым игроком в истории НБА, сумевшим отдать более 50 передач и сделать более 50 подборов за три подряд матча.