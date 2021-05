Уэстбрук повторил рекорд по числу трипл-даблов за карьеру в НБА

Разыгрывающий «Вашингтона» Расселл Уэстбрук повторил рекорд по количеству трипл-даблов за карьеру в НБА. В матче регулярного чемпионата против «Индианы Пэйсерс» (133:132 ОТ) 32-летний игрок записал на свой счет 33 очка, 19 подборов и 15 передач.

