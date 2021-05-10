Дэвис повторил рекорд Шакила О'Нила 20-летней давности

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис повторил достижение легенды клуба Шакила О’Нила.

Во встрече с «Финикс Санз» американец набрал 42 очка, сделал 12 подборов, отдал пять результативных передач, совершил три перехвата и три блок-шота. Он стал первым баскетболистом за последние 20 лет, который в составе «Лейкерс» отметился показателем 40/10/5/3/3. В последний раз такая статистика была у Шакила О’Нила в 2001 году, сообщает StatMuse.

Отметим, 28-летний Дэвис является олимпийским чемпионом 2012 года, а также победителем чемпионата мира 2014 года в составе сборной США. В 2020 году он в составе «Лейкерс» выиграл золото чемпионата НБА.